Air France sluit akkoord met cabinepersoneel

Air France heeft een akkoord gesloten met de twee grootste vakbonden voor het cabinepersoneel over een nieuwe, vijfjarige cao. Ook zijn afspraken gemaakt over de oprichting van een nieuw dochterbedrijf, waarvan de stewards en stewardessen onder een goedkopere regeling komen te vallen.

De twee bonden die het voorstel van Air France woensdag hebben ondertekend, vertegenwoordigen samen een meerderheid van al het cabinepersoneel. Een derde vakorganisatie wacht eerst een ledenraadpleging af die later deze maand wordt gehouden.

Details over de nieuwe cao werden niet vermeld. Wel liet de Franse zustermaatschappij van KLM weten dat zij garanties heeft afgegeven over de werkgelegenheid. Zo komt er plaats voor minstens vijfhonderd nieuwe medewerkers in de cabine. Die staan los van de extra banen die ontstaan bij de nieuwe dochtermaatschappij.

Dat bedrijf moet vanaf komend najaar gaan proberen terrein terug te winnen op routes waar Air France het meeste last heeft van harde concurrentie. Met name rivalen uit het Midden-Oosten pakken met lagere tarieven veel passagiers af van de Franse luchtvaartmaatschappij.

Goedkoper cabinepersoneel is daarbij een van de belangrijkste troeven. De piloten van Air France hebben al bedongen dat zij met behoud van hun salaris bij het nieuwe bedrijf aan de slag kunnen. Toch hebben nog niet alle pilotenbonden met de plannen ingestemd. Zij willen garanties dat ook Air France zelf ruimte krijgt voor groei.