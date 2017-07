Ballast Nedam stapt uit betonspecialist

Bouwbedrijf Ballast Nedam heeft zijn belang in betonspecialist Concrete Valley van de hand gedaan. Het belang van 40 procent in de onderneming en 50 procent in het onroerend goed wordt overgedaan aan het zittende management van Concrete Valley. Financiële details werden niet gemeld.

Volgens Ballast bleken synergievoordelen van de samenwerking ,,niet voldoende realiseerbaar” en om die reden is besloten tot verkoop over te gaan. Ballast sloeg in 2012 de handen ineen met Microbeton bij de oprichting van Concrete Valley. Het bedrijf bestaat inmiddels uit de ondernemingen Microbeton, Waco en mbX.

Ballast werd vorig jaar van de ondergang gered door de overname door het Turkse bouwbedrijf Renaissance.