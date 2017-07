Beste eerste jaarhelft voor BMW ooit

Het Duitse autoconcern BMW heeft in de eerste helft van dit jaar een recordaantal auto’s aan de man gebracht. De verkoop van auto’s van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce klom met 5 procent tot in totaal 1,22 miljoen voertuigen.

Bij hoofdmerk BMW lag de verkoop ruim 5 procent hoger, op iets meer dan 1 miljoen. Het is voor eerst dat die mijlpaal wordt bereikt. Met name in China gingen de zaken erg goed, terwijl op de Duitse thuismarkt de verkoop iets zakte. Tevens nam de verkoop van elektrische auto’s zeer sterk toe. BMW ligt naar eigen zeggen op koers om dit jaar 100.000 (deels) elektrisch aangedreven auto’s te verkopen.

De verkoop van Mini bereikte in het afgelopen halfjaar eveneens een record, met ruim 181.000 auto’s. Bij Rolls-Royce daalde de verkoop echter tot 1575 limousines. Dat kwam onder meer doordat een jaar eerder werd geprofiteerd van de introductie van de Rolls-Royce Dawn. Verder verkocht BMW in de eerste zes maanden het recordaantal van ruim 88.000 motorfietsen.