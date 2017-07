Fors meer nieuwe caravans en campers verkocht

In het eerste halfjaar van 2017 zijn in Nederland fors meer nieuwe campers en caravans verkocht. De 1258 nieuwe geregistreerde kampeerauto’s en 4504 nieuwe caravans waren goed voor een stijging van respectievelijk 16,4 en 4,0 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vooral in de maanden mei en juni werd er meer verkocht, blijkt uit cijfers van BOVAG, Kampeer en Caravan Industrie (KCI) en VWE. In juni werd een plus van 20,3 procent ten opzichte van juni 2016 genoteerd voor de camperverkoop. De afzet van caravans steeg met 13,6 procent.

Een op de negen meerpersoonshuishoudens heeft nu een caravan of camper in bezit. Het aantal campers groeit gestaag en is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Op 30 juni stond de teller van het aantal kampeerauto’s op 106.761. Opgeteld bij de 442.029 caravans is het totaal aantal nu bijna 550.000.