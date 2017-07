Grondstoffensector in trek op de beurs

Grondstoffenbedrijven leidden woensdagmiddag de dans op de Europese beurzen. De AEX-index in Amsterdam en de belangrijkste andere Europese beursgraadmeters stonden eensgezind hoger. Verder werd Ordina op het Damrak lager gezet na een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel in New York 1,3 procent hoger op 517,51 punten. De MidKap dikte 0,8 procent aan tot 806,16 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,7 procent bij.

Grootste stijger in de AEX was baggeraar Boskalis met een winst van 3,3 procent. Ook andere grondstoffenbedrijven als SBM Offshore en ArcelorMittal waren in trek met winsten tot 2,6 procent. SBM liet verder weten dat het productie- en opslagschip Turritella is verkocht aan Shell (plus 2 procent). Verzekeraar Aegon was de enige verliezer met een minnetje van 0,2 procent.

Ook elders in Europa deden grondstoffenbedrijven het goed. Zo wonnen mijnbouwbedrijven als BHP Billiton, Glencore en Antofagasta in Londen tot 3,7 procent. Premier Oil steeg zelfs ruim 33 procent, maar dat kwam vooral door de vondst van een groot olieveld bij Mexico.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 46,01 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 48,28 dollar per vat.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam zakte Ordina 4,2 procent. De automatiseerder zet het mes in de organisatie na tegenvallende resultaten in het tweede kwartaal. Om het tij te keren wil Ordina jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen. In de MidKap stond kunstmestfabrikant OCI bovenaan met een plus van 3,3 procent.

Het Britse modehuis Burberry steeg in Londen 3,3 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Het profiteerde afgelopen kwartaal vooral van aantrekkende verkopen in China. Pubketen JD Wetherspoon verloor 0,9 procent, ondansk sterke omzetcijfers.

De Britse ingenieursbureaus Amec en John Wood Group verloren respectievelijk 6,2 en 5 procent aan beurswaarde. De Britse autoriteiten zijn een corruptieonderzoek gestart naar Amec, dat wordt overgenomen door Wood.

De euro was 1,1417 dollar waard, tegen 1,1428 dollar op dinsdag.