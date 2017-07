Nederland telt recordaantal ondernemingen

Nederland telde begin juli het recordaantal van bijna 1,8 miljoen ondernemingen. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) steeg het aantal bedrijven in de afgelopen zes maanden met 1,9 procent.

Deze toename kwam onder meer doordat minder bedrijven er de brui aan gaven. Ook gingen minder bedrijven failliet. Het aantal stoppers daalde in de afgelopen jaarhelft op jaarbasis met circa 2000 naar ruim 61.000. Daarbij nam het aantal faillissementen met een vijfde af. Verder bleek dat het aantal starters met 95.473 licht lager uitviel ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens de KvK was vooral het herstel van de bouwsector en de huizenmarkt zichtbaar in de cijfers. In de bouwsector steeg het aantal starters met 8 procent. Het aantal stoppers lag op jaarbasis nagenoeg gelijk.