Nederlandse bloemen in trek bij Polen

Bloemen en planten worden vaker van Nederland naar Polen geëxporteerd. Volgens branchevereniging VGB stond het land in juni voor het eerst in de top vijf van exportbestemmingen. Daarbij zit er volgens de VGB ook nog voldoende rek in Polen als afzetmarkt.

In juni lag de export naar Polen 27 procent hoger dan een jaar eerder. Door die toename streefde Polen België voorbij op de ranglijst van afzetbestemmingen. Exacte bedragen werden niet bekendgemaakt.

Volgens de VGB is de groei in Polen mede te danken aan de aantrekkende economie en de dalende werkloosheid in het land. Ook is het consumentenvertrouwen in Polen ,,stevig”.

Waar de Poolse afzet in de lift zit, stagneerde deze in de afgelopen maand naar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk speelde het mooie weer de uitvoer parten, terwijl exporteurs overzees kampen met de daling van het Britse pond.