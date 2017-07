Nieuw passagiersrecord luchthaven Frankfurt

De luchthaven van Frankfurt heeft in de eerste helft van dit jaar een recordaantal passagiers verwerkt. In totaal maakten bijna 30 miljoen reizigers gebruik van de grootste luchthaven van Duitsland, aldus cijfers van exploitant Fraport.

Dat komt neer op een groei van 1,3 miljoen passagiers in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal vliegbewegingen ging in de eerste zes maanden een fractie omhoog, tot 227.558 starts en landingen. De hoeveelheid vracht die via Frankfurt werd vervoerd, klom met bijna 5 procent tot krap 1,1 miljoen ton, wat het hoogste niveau is in zes jaar.

De luchthaven van Frankfurt behoort samen met Heathrow in Londen, Parijs Charles de Gaulle en Schiphol tot de drukste vliegvelden van Europa. Fraport is ook exploitant van luchthavens in onder meer Sloveniƫ, Griekenland, Peru en Bulgarije.