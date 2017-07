Ordina onderuit op positief Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger geopend. Ook de andere belangrijke Europese beurzen begonnen met winsten. Op het Damrak ging Ordina in de uitverkoop na een winstalarm. Beleggers waren verder in afwachting van de verklaring die Fed-voorzitter Janet Yellen later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 512,80 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 802,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Ordina bijna 7 procent. De automatiseerder zet het mes in de organisatie na tegenvallende resultaten in het tweede kwartaal. Om het tij te keren wil Ordina jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen. Het aantal managers zal worden teruggebracht en ook op het hoofdkantoor wordt gesneden in het personeelsbestand.