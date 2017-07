Overwegend verliezen op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen woensdag overwegend omlaag, in navolging van de weinig inspirerende handelssessie op Wall Street. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van de verklaring die Fed-voorzitter Janet Yellen later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,5 procent lager op 20.098,38 punten. Beleggers grepen een stijging van de Japanse yen aan om wat winst te nemen onder de exportbedrijven, die de afgelopen dagen juist in de lift zaten. Autofabrikant Toyota en chiptester Advantest daalden 0,6 procent.

De Japanse bierbrouwer Sapporo sloot ruim 3 procent lager. Volgens de zakenkrant Nikkei is de operationele winst van de brouwer in de eerste helft van het jaar lager uitgevallen dan verwacht.

De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,9 procent in. De beurs in Shanghai ging 0,3 procent achteruit. De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitschieter met een tussentijdse winst van 0,6 procent.