Wall Street begint met winst aan de handel

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn woensdag met winst geopend. Stijgende prijzen van olie en andere grondstoffen geven fondsen in die sector een steuntje in de rug. Het praatje dat Fed-voorzitter Janet Yellen later houdt in het Congres, bevat weinig verrassingen, bleek uit haar vooraf gepubliceerde spreektekst.

