Wall Street op winst na optreden Yellen

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden woensdagmiddag op winst. Stijgende prijzen van olie en andere grondstoffen geven fondsen in die sector een steuntje in de rug. Een praatje dat Fed-voorzitter Janet Yellen hield in het Congres, bevatte weinig verrassingen.

De Dow-Jonesindex, met daarin de dertig belangrijkste beursfondsen op Wall Street, stond tijdens de middaghandel 0,6 procent hoger op 21.536 punten. De bredere S&P 500 ging 0,7 procent omhoog naar 2443 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent naar 6254 punten.

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, zal volgens Yellen doorgaan met zijn beleid waarbij de rente de komende jaren geleidelijk verder wordt verhoogd. De Amerikaanse economie blijft zich onverminderd sterk ontwikkelen.

De olieprijzen lieten voor de tweede dag op rij herstel zien. Voor een vat Amerikaanse ruwe olie werd 45,79 dollar neergeteld, een stijging van 1,7 procent. Brentolie werd 1,1 procent duurder en bracht per vat 48,05 dollar op. De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week opnieuw te zijn geslonken.

Bij de hoofdfondsen kregen de oliebedrijven Chevron en ExxonMobil er respectievelijk 1,1 en 0,7 procent bij. Sterkste stijger in de Dow was chemieconcern DuPont met een winst van 2,1 procent. Softwarereus Microsoft en doe-het-zelfketen Home Depot wonnen respectievelijk 1,4 en 1,2 procent.

Onder aan de Dow stond JPMorgan Chase met een verlies van 0,3 procent. De bank presenteert vrijdag zijn tweedekwartaalresultaten, net als de branchegenoten Citigroup (plus 0,3 procent) en Wells Fargo (min 0,1 procent). Het enige andere hoofdfonds dat in het rood stond was iPhonemaker Apple, met een min van 0,1 procent.