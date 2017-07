Blokker tuigt Big Bazar op voor verkoop

Winkelconcern Blokker Holding breidt zijn winkelketen Big Bazar uit. De budgetketen die door Blokker in de verkoop is gezet opent dit jaar in totaal 25 nieuwe vestigingen.

De uitbreiding vindt deels plaats in panden waar nu nog een Blokker of Marskramer zit. Verder worden zes bestaande Big Bazar-vestigingen verplaatst naar grotere ‘XL-locaties’.

Blokker Holding kondigde in mei aan de winkelketens Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Leen Bakker en Big Bazar in de etalage te zetten. Het concern houdt zoals eerder aangegeven wel vast aan zijn groeiplannen voor Big Bazar, dat nu circa 120 vestigingen telt.