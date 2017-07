‘Daimler verkocht ruim miljoen sjoemeldiesels’

Autofabrikant Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft tussen 2008 en 2016 ruim een miljoen diesels verkocht die meer broeikasgassen uitstoten dan is toegestaan. Dat blijkt volgens de Süddeutsche Zeitung uit een onderzoek van justitie in Duitsland.

Justitie verdenkt Daimler ervan twee soorten automotoren te hebben gemanipuleerd om schoner voor de dag te komen in testen. Aanklagers deden in mei invallen bij kantoren van Daimler in het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met de uitstootgegevens van dieselauto’s. Ook worden twee personen strafrechtelijk onderzocht.

Daimler zegt tegen de Duitse krant mee te werken aan het onderzoek. De autobouwer vreest niet voor intrekking van de goedkeuring voor de betreffende auto’s.

Een analist van Bankhaus Metzler schat dat het repareren van de auto’s een half miljard euro kan kosten. ,,De vraag is of ze de regels bewust hebben gebroken of ze te veel hebben opgerekt.”

Autofabrikanten liggen onder een vergrootglas sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. Miljoenen dieselauto’s bleken voorzien van sjoemeltechnologie voor tijdens testen. Daardoor hebben auto’s vele malen meer broeikasgassen uitgestoten dan gedacht. Volkswagen reserveerde miljarden euro’s voor de nasleep van het schandaal.