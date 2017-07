Delta Air Lines profiteert van prijsherstel

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft afgelopen kwartaal voor het eerst in tweeënhalf jaar kunnen profiteren van stijgende ticketprijzen. Mede daardoor vielen de omzet en winst hoger uit dan een jaar eerder.

De Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM rapporteerde donderdag een omzet over het tweede kwartaal van 10,8 miljard dollar (9,5 miljard euro), ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst, afgezien van eenmalige posten, steeg van 1,1 miljard naar 1,2 miljard dollar.

Delta zag wel de brandstofrekening oplopen. Ook de personeelskosten gingen omhoog. Daarnaast had het bedrijf last van verstoringen van de dienstregeling als gevolg van stormachtig weer op zijn thuisbasis Atlanta in april. Delta zag zich daardoor gedwongen enkele duizenden vluchten te annuleren. Dat heeft zo’n 125 miljoen dollar gekost.