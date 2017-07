ECB-president Draghi gaat naar Jackson Hole

President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) zal dit jaar aanwezig zijn bij de jaarlijkse top van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, Wyoming. Het is voor het eerst in drie jaar dat Draghi de bijeenkomst bijwoont.

De conferentie die wordt georganiseerd door de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, vindt plaats op 24 tot en met 26 augustus, minder dan twee weken voor een belangrijke beleidsvergadering van de ECB in Frankfurt in september.

Mogelijk kan Draghi in Jackson Hole hints geven over het toekomstige monetaire beleid van de ECB, zoals een einde van het opkoopprogramma voor obligaties. Zijn toespraak op die top in 2014 werd gezien als een inleiding voor het begin van dat stimuleringsprogramma.