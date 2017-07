‘Europa mist de boot bij elektrisch rijden’

De opkomst van elektrisch rijden is mogelijk slecht nieuws voor Europese autofabrikanten. De Europese auto-industrie is toonaangevend op het gebied van brandstofmotoren, maar bij elektrisch rijden lopen de Verenigde Staten en vooral Azië voorop, zo concludeert het economisch bureau van de ING donderdag.

Traditioneel verdienen autofabrikanten veel geld aan onderhoud en onderdelen, maar dat gaat bij elektrisch rijden veranderen. Elektromotoren zijn simpeler en bevatten veel minder onderdelen en hebben daardoor ook minder onderhoud nodig. Daardoor komen de marges onder druk te staan.

Ook vertrouwen makers van elektrische auto’s veel meer op externe toeleveranciers voor elektromotoren en batterijen dan bij verbrandingsmotoren. Momenteel wordt 97 procent van de accu’s voor elektrische auto’s buiten Europa gemaakt. Het gros van de accu’s komt uit Azië.

Volgens de sectoreconomen van de ING worden de drie voornaamste barrières voor elektrisch rijden steeds kleiner. De oplaadinfrastructuur wordt steeds beter en het bereik van de auto’s groter. Verder is de verwachting dat de kosten voor elektrisch rijden in 2024 al gemiddeld gelijk zijn aan die van rijden op brandstof. In 2035 worden volgens de kenners alleen nog maar elektrische auto’s gemaakt.