Nieuwe eigenaar voor Uniekaas

Uniekaas krijgt een nieuwe eigenaar. DOC Dairy Partners neemt het merk van de van oorsprong combinatie van regionale kaashandelaren en zijn Nederlandse bedrijfsactiviteiten over. Daaronder valt de volledige productiefaciliteit van het bedrijf in Kaatsheuvel.

DOC is een dochterbedrijf van de Duitse zuivelonderneming DMK. Een overnameprijs werd donderdag niet gemeld. Volgens DOC moet de overname het bedrijf helpen om uit te breiden op Europese groeimarkten.

Een aantal onderdelen van Uniekaas vallen niet onder de transactie. Deze zullen verdergaan onder de naam Best Cheese Holland. Dit zijn onder meer de merken Tjiezi en Parrano. Best Cheese Holland richt zich behalve op de Nederlandse markt ook op de internationale markt en in het bijzonder op de Verenigde Staten en Zuidoost-Aziƫ.

De transactie wordt nog voorgelegd aan toezichthouder Autoriteit Consument & Markt en Oostenrijkse mededingingsautoriteiten.