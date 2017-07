NS verkoopt Qbuzz aan Italiaans bedrijf

NS verkoopt zijn dochterbedrijf Qbuzz, dat busvervoer aanbiedt in Noord-Nederland en rond Utrecht, aan de Italiaanse branchegenoot Busitalia. De koopovereenkomst is donderdag ondertekend. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

NS zette Qbuzz vorig jaar te koop omdat het zich geheel wil richten op verbetering van het treinvervoer op het Nederlandse hoofdrailnet. Het dochterbedrijf speelde ook een hoofdrol in de aanbestedingsfraude in Limburg waardoor de spoorvervoerder de laatste jaren in opspraak is geraakt.

Busitalia is onderdeel van het Italiaanse staatsspoorbedrijf Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group), dat actief is in het openbaar vervoer in meerdere landen. De keuze is gevallen op deze nieuwe eigenaar onder meer omdat die beloofd heeft dat Qbuzz zijn eigen identiteit en businessmodel behoudt.

De verkoop aan Busitalia heeft geen personele gevolgen en ook geen gevolgen voor de dienstverlening in de regio’s waar Qbuzz actief is. De centrale ondernemingsraden van NS en Qbuzz hebben een positief advies gegeven. Ook het ministerie van Financiën heeft als enige aandeelhouder van NS ingestemd met de verkoop. Wel moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er nog over oordelen.