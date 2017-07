Ook winsten op Aziatische beurzen

De beurzen in het Verre Oosten wonnen donderdag terrein, in navolging van de positieve stemming op Wall Street en Europa een dag eerder. Ook beter dan verwachte Chinese handelscijfers boden steun aan de beurshandel. Beleggers verwerkten daarnaast de toespraak van Janet Yellen, waarin de Fed-voorzitter verklaarde dat de Amerikaanse rente geleidelijk verder zal worden verhoogd.

De Kospi in Seoul steeg 1,1 procent en bereikte een nieuw recordniveau, na het besluit van de Bank of Korea om de rente onveranderd te laten op 1,25 procent. De Hang Seng-index in Hongkong klom tot het hoogste niveau in twee jaar en boekte een tussentijdse winst van 1 procent.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 1,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,5 procent. De Nikkei-index in Tokio bleef wat achter en sloot nagenoeg onveranderd op 20.099,81 punten.

Toshiba zakte bijna 5 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix wil volgens persbureau Reuters een belang nemen in de chipdivisie van het Japanse technologieconcern. SK Hynix maakt deel uit van het consortium dat door Toshiba is verkozen tot favoriete bieder. De verkoopgesprekken zijn echter gestaakt vanwege problemen met het Amerikaanse Western Digital, dat de verkoop van de chiptak wil voorkomen.