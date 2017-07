Opnieuw positieve dag op beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam borduurde donderdag voort op de stevige plussen van een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal, baggeraar Boskalis en bouwer BAM behoorden tot de sterkste stijgers op het Damrak, terwijl natuurvoedingsbedrijf Wessanen juist een slechte dag kende op de beurs.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 519,11 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 811,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs noteerden tot 0,3 procent in de plus, Londen ging licht omlaag.

ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van 2,3 procent, gevolgd door Boskalis met een plus van 1,7 procent. De baggeraar is samen met branchegenoot Van Oord een stap dichter bij een grote klus in de Baltische Zee. Ook verzekeraar NN Group deed het goed met een koerswinst van 1,5 procent. Biotechnoloog Galapagos was de sterkste daler in de hoofdindex met een min van 1,5 procent.

In de MidKap prijkte BAM bovenaan met een plus van 3,6 procent, samen met kunstmestproducent OCI. BAM gaat 125 woningen bouwen in Purmerend. Financiële details voor het project met de naam Klein Where zijn niet bekendgemaakt. Wessanen bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 3,6 procent na een adviesverlaging door ING. Volgens de bank zal de koers van Wessanen de komende tijd niet veel verder meer oplopen.

Daimler daalde in Frankfurt 0,5 procent. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz heeft volgens de Süddeutsche Zeitung tussen 2008 en 2016 ruim een miljoen diesels verkocht die mogelijk sjoemelsoftware bevatten.

In Oslo kelderde luchtvaartmaatschappij Norwegian Air bijna 15 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. AstraZeneca zakte 3,5 procent in Londen. Volgens mediaberichten wil de bestuursvoorzitter van de Britse farmaceut overstappen naar de Israëlische branchegenoot Teva Pharmaceutical.

Alstom steeg in Parijs 2,7 procent. De Franse industriële groep boekte meer omzet in de eerste drie maanden van zijn gebroken boekjaar. Het Franse supermarktbedrijf Casino won 3,6 procent dankzij een sterker dan verwachte omzetgroei in het tweede kwartaal.

De euro was 1,1392 dollar waard, tegen 1,1410 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 46,10 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent meer, op 48,38 dollar per vat.