‘Rustige opening op Wall Street’

De aandelenbeurzen in New York zullen de nieuwe handelsdag naar verwachting met kleine plussen aanvangen. Voor de leidende Dow-Jonesindex lijkt daarmee een nieuw record in de maak. Beleggers reageren onder meer op cijfers van luchtvaartonderneming Delta Air Lines.

Ook galmen de woorden van Fed-preses Janet Yellen nog na. Zij zei woensdag dat de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten zal doorgaan met het beleid waarbij de rente de komende jaren geleidelijk verder wordt verhoogd.

Delta Air Lines wist afgelopen kwartaal voor het eerst in tweeënhalf jaar te profiteren van stijgende ticketprijzen. Mede daardoor vielen de omzet en winst hoger uit dan een jaar eerder, ondanks dat het de rekening gepresenteerd kreeg voor de storm die thuisbasis Atlanta in april teisterde. Die koste de maatschappij een slordige 125 miljoen dollar.

Verder lijkt chipmaker Nvidea voor een verdere koersstijging te staan nadat het aandeel woensdag al op een recordniveau de handel uitging. De chipmaker werd daarbij vooruitgeholpen door een adviesverhoging van SunTrust.

Winkelketen Target weet ook de aandacht op zich gericht. Het concern is positiever gestemd over de resultaten over het tweede kwartaal. Meer consumenten wisten de weg naar Target te vinden, hetgeen onder meer positief uitpakte voor de omzet.

Juweliersketen Tiffany & Co kondigde de komst van Alessandro Bogliolo als de nieuwe topman aan. Hij zal per 2 oktober de leiding krijgen over het bedrijf dat in het eerste kwartaal nog negatief verraste met de mededeling dat de vergelijkbare verkopen waren afgenomen.

Verder blijven beleggers met een schuin oog kijken naar de huidige lage olieprijs. Volgens het Internationale energieagentschap IEA is het olieaanbod in de maand juni met gemiddeld 720.000 vaten per dag gestegen. Dit komt onder meer door de hogere productie van leden van oliekartel OPEC als landen die niet bij dat verbond zijn aangesloten zoals de Verenigde Staten en Rusland.

De aandelenmarkten in New York sloten woensdag met winsten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 21.532,14 punten. De bredere S&P 500 ging 0,7 procent omhoog naar 2443,25 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,1 procent naar 6261,17 punten.