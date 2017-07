Wall Street opent licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine plussen geopend. De leidende Dow-Jonesindex tikte daarbij een nieuw recordniveau aan. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer cijfers van luchtvaartonderneming Delta Air Lines en wat macro-economische gegevens.

De Dow noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 21.559 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,1 procent tot 2447 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6270 punten.

Delta Air Lines verloor 2,3 procent. De winst die de maatschappij in het afgelopen kwartaal boekte, viel lager uit dan analisten hadden verwacht. Weliswaar profiteerde Delta van hogere ticketprijzen maar het bedrijf kreeg ook een rekening gepresenteerd voor de storm die thuisbasis Atlanta in april teisterde. Die kostte de maatschappij een slordige 125 miljoen dollar.

Winkelketen Target ging juist 3,4 procent vooruit. Het concern is positiever gestemd over de resultaten over het lopende kwartaal. Meer consumenten wisten de weg naar Target te vinden, wat positief uitpakt voor de omzet en winst.