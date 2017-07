AEX met winst het weekend in

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. Elders in Europa sloten graadmeters overwegend in de min. Beleggers verwerkten onder meer kwartaalcijfers van drie grote Amerikaanse banken. Op het Damrak stond beddenproducent Beter Bed in de schijnwerpers nadat het de boeken opende.

De AEX eindigde de sessie met een winst van 0,3 procent op 521,07 punten. De MidKap kreeg er 0,4 procent bij tot 814,24 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Parijs eindigde de sessie nagenoeg vlak.

Altice was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2 procent. Het telecom- en kabelconcern heeft in Portugal een deal gesloten voor de overname van een meerderheidsbelang in Media Capital van het Spaanse mediabedrijf Prisa.

Bij de kleinere bedrijven leverde Beter Bed 2,9 procent in. Volgens analisten van KBC Securities viel de omzetgroei van de Brabantse beddenverkoper in het tweede kwartaal iets lager uit dan verwacht. Verder kondigde topman Ton Anbeek zijn vertrek aan. Hij verlaat het bedrijf per 1 november.