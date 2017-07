EasyJet dekt zich in tegen ‘harde’ brexit

Luchtvaartmaatschappij easyJet treft voorbereidingen voor als Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat zonder goede afspraken over het onderlinge vliegverkeer. De Britse prijsvechter tuigt een nieuw bedrijf op waarmee het in dat geval zijn vluchten binnen Europa kan blijven uitvoeren.

Het hoofdkantoor van easyJet Europe zal gevestigd zijn in Wenen. Alle vliegtuigen en alle werknemers van easyJet in de landen die na de brexit de EU vormen, komen onder dat nieuwe bedrijf te vallen. Binnenkort hoopt easyJet de Oostenrijkse vliegvergunning te verkrijgen die daarvoor nodig is.

Het bedrijf blijft wel aandringen op een goede brexitregeling, waarin ook rekening wordt gehouden met de belangen van luchtvaartmaatschappijen. Op zijn minst moet het mogelijk blijven vluchten aan te bieden tussen Groot-Brittannië en de rest van Europa.