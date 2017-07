FNV wil meer weten over rumoer MediaMarkt

Vakbond FNV schrijft zijn leden aan om meer te weten te komen over de ontslagronde bij MediaMarkt. Verschillende media schrijven vrijdag over een stille reorganisatie bij het winkelbedrijf die tientallen mensen hun baan kost. Die geruchten bereikten ook de vakbond, maar de vraag om opheldering bij het bedrijf bleef vrijwel onbeantwoord.

In verschillende filialen van de elektronicaketen zouden werknemers hun congĂ© hebben gekregen. Tegen de bond zou MediaMarkt hebben gezegd dat het niet ging om tientallen ontslagen, maar wel dat er een ,,herstructurering” gaande is. Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

FNV erkent dat de verstandhouding met MediaMarkt ,,niet al te best is”. Zo zou het personeel al jaren geen loonsverhoging hebben gekregen. De bond wil nu graag van zijn leden horen hoe de vork exact in de steel zit.