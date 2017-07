‘Genoeg keuze ondanks alles-in-éénpakketten’

Het aanbod van alles-in-éénpakketten van bedrijven als KPN en VodafoneZiggo leidt vooralsnog niet tot een gebrek aan concurrentie op de telecommarkt. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van eigen onderzoek.

Steeds vaker kiezen consumenten ervoor om telecomproducten als vaste telefonie, mobiele telecomdiensten, televisie en internet in één pakket te combineren. Om klanten te paaien wordt door de aanbieders vaak exclusieve content als gratis films, series of sport toegevoegd.

Niet elke aanbieder beschikt echter over zowel een vast als mobiel netwerk. Consumenten die eenmaal een pakket hebben genomen, stappen ook minder snel over. Verder is het vergelijken van prijzen door de pakketten lastiger geworden.

Toch zijn de voordelen volgens de ACM voor consumenten voorlopig groter dan de nadelen. De toezichthouder zal er evenwel op blijven letten dat vergelijken van pakketten niet moeilijker wordt en overstappen niet onnodig ingewikkeld.