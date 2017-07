Barnes houdt Vos van zege in BeNe Ladies Tour

Audrey Hepburn krijgt plein in 'haar' Arnhem

Google plus

Google plus

De investeringstak zag met name de inkomsten uit de obligatiehandel sterk teruglopen. Dat komt doordat er op de financiële markten een stuk minder te beleven viel dan vorig jaar, toen met name het Britse brexitreferendum wereldwijd voor hoge handelsvolumes en wilde koersbewegingen zorgde.

JPMorgan, naar bezittingen gemeten de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de nettowinst met bijna een tiende oplopen naar ruim 7 miljard dollar (6,1 miljard euro). De baten gingen met 3 procent omhoog naar 26,4 miljard dollar. Dat was met name te danken aan de hogere rente en groei van de leningenportefeuille.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft afgelopen kwartaal meer winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Hogere inkomsten uit leningen compenseerden relatief zwakke prestaties bij de handel in aandelen en obligaties.

article

819755

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft afgelopen kwartaal meer winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Hogere inkomsten uit leningen compenseerden relatief zwakke prestaties bij de handel in aandelen en obligaties.

https://nieuws.nl/economie/20170714/jpmorgan-chase-verdient-meer-aan-leningen/

https://cdn.nieuws.nl/media/2017/07/14154209/jpmorgan-chase-verdient-meer-aan-leningen.jpg

Zakelijk