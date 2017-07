Nikkei eindigt week met winst

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht hoger gesloten. Beleggers namen geen grote posities meer in voorafgaand aan het lange weekeinde. De financiële markten in Tokio zijn maandag gesloten vanwege een nationale feestdag. Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen ook overwegend kleine winsten zien.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,1 procent hoger op 20.118,86 punten en won deze week ruim 1 procent. Een koersverlies van 4,6 procent van zwaargewicht Fast Retailing drukte op de index. De eigenaar van kledingketen Uniqlo behaalde een operationele winst in de drie maanden tot en met mei die lager uitviel dan verwacht.

De Japanse maker van industriële materialen JSR klom bijna 3 procent. Volgens zakenkrant Nikkei is de operationele winst van het bedrijf in het afgelopen kwartaal sterk gestegen.

De Hang Seng-index in Hongkong koerste tussentijds nagenoeg onveranderd. De Kospi in Seoul noteerde 0,2 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,9 procent.