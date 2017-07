Topman Beter Bed vertrekt naar Accell

Topman Ton Anbeek van Beter Bed vertrekt per 1 november bij de beddenproducent om leiding te gaan geven aan fietsenproducent Accell Group. Anbeek is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging nadat hij zeven jaar aan het roer stond van Beter Bed. Die vond hij dus bij Accell, het moederbedrijf van merken als Batavus, Sparta en Koga.

Volgens Anbeek was de beslissing om Beter Bed te verlaten geen gemakkelijke. De raad van commissarissen van Beter Bed betreurt de beslissing van de topman, maar respecteert zijn beslissing. De zoektocht naar een nieuwe topman wordt spoedig opgestart.

Bij Accell zijn ze blij met de voordracht van Anbeek. Aandeelhouders worden nog wel officieel geïnformeerd worden over het voornemen om de huidige Beter Bed-topman de leiding over het bedrijf te geven. In oktober komen aandeelhouders van Accell daarover bijeen.

Anbeek is bij Accell de opvolger van René Takens, die in april na achttien jaar afscheid nam van het bedrijf. Eerder werkte Anbeek onder meer bij Unilever en Auping.