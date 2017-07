‘Unilever wil bod doen op voedseltak Reckitt’

Unilever is van plan een overnamebod te doen op de levensmiddelentak van het Britse Reckitt Benckiser (RB). Dat meldden ingewijden aan de krant Sunday Times. Met de overname zou een bedrag zijn gemoeid van omgerekend ruim 2,5 miljard euro.

Onder de levensmiddelentak van RB vallen mosterd- en ketchupmerk French’s en Frank’s RedHot Sauce. RB had in april al laten weten een verkoop te overwegen van het onderdeel. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met consumentenproducten als Clearasil, Durex, Nurofen, Cillit Bang en Strepsils en nam eerder dit jaar babyvoedingsmaker Mead Johnson over.

Unilever zou bij de overname concurrentie krijgen van onder meer het Amerikaanse Hormel Foods. Volgens de bronnen worden de komende weken definitieve biedingen verwacht. De verkoop wordt naar verluidt begeleid door de Amerikaanse bank Morgan Stanley.

De jaaromzet van de levensmiddelendivisie van RB ligt op meer dan 450 miljoen euro. Daarmee is het onderdeel goed voor circa 4 procent van de totale omzet van RB. Unilever is eigenaar van het bekende sausmerk Calvé en mayonaisemerk Hellmann’s. In april werd nog de overname bekendgemaakt van de Amerikaanse producent van organische mayonaise en ketchup Sir Kensington’s.

Eerder dit jaar kondigde Unilever aan afscheid te nemen van de margarinetak, met merken als Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje. De deal moet samen met andere kostenbesparingen zorgen voor een hogere winstgevendheid bij het Brits-Nederlandse was- en levensmiddelenconcern. In combinatie met de inkoop van eigen aandelen en een hoger dividend wil Unilever aandeelhouders zo overtuigen van zijn aantrekkelijkheid als zelfstandig bedrijf, na de afwijzing van de avances van Kraft Heinz begin dit jaar.