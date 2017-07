ANWB heeft handen vol in zomertijd

Nederlanders met problemen op hun vakantiebestemming of in eigen land weten de ANWB deze zomer weer goed te vinden. De organisatie voor verkeer en toerisme kreeg deze zomer tot nu toe al vele tienduizenden telefoontjes van mensen die hulp of advies zochten.

Het ging volgens een woordvoerder in de week van 3 tot en met 9 juli om meer dan 58.500 telefoontjes. Een week later belden mensen ruim 61.800 keer met de Alarmcentrale en andere hulplijnen. Die cijfers liggen hoger dan vorig jaar, maar dat wil niet zeggen dat Nederlanders gemiddeld genomen vaker in de problemen raken in vakantietijd.

,,De volgorde van regio’s die op vakantie gaan is anders dan vorig jaar”, legt de zegsman uit. Zo begon de schoolvakantie dit jaar het eerst in het drukbevolkte regio Midden, dat bestaat uit de provincies Utrecht en Zuid-Holland evenals delen van Gelderland. Regio Noord is dit jaar als laatste aan de beurt.

De organisatie voor verkeer en toerisme verwacht eind juli en begin augustus een piek te beleven qua drukte. De woordvoerder benadrukt dat mensen bellen over de meest uiteenlopende zaken. Hij schetste een telefoontje van een vrouw die niet blij was met haar vervangende auto: ,,Het voertuig was te nieuw. Ze had hem liever wat ouder. Nu was ze bang om schade te rijden.”