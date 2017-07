Bestuursvoorzitter easyJet vertrekt naar ITV

De Britse prijsvechter easyJet ziet zijn bestuursvoorzitter Carolyn McCall vertrekken. De topvrouw vertrekt aan het eind van het jaar naar tv-zender ITV, zo werd maandag bekendgemaakt.

McCall stond sinds 2010 aan het roer bij easyJet. Ze kwam destijds over van Guardian Media Group. Bij ITV wacht haar onder meer de schone taak de omzet uit advertenties een boost te geven. Afgelopen jaar was krap de helft van de inkomsten van ITV afkomstig uit advertenties. Dit was zeven jaar eerder nog 64 procent.

Bij easyJet is de zoektocht naar een opvolger van McCall inmiddels begonnen. Naar verluidt zal de nieuwe bestuursvoorzitter onder meer werk moeten maken van kostenbesparingen en herstructureringen. De prijsvechter kampt onder meer met de gevolgen van de keuze van de Britten om de Europese Unie te verlaten.