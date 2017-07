Damrak opent met winst

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is maandag met winst geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen hoger aan de drukke cijferweek. Positieve macro-economische cijfers uit China en de nieuwe recordstanden op Wall Street hielpen de koersen vooruit.

De AEX-index noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent hoger op 523,03 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 816,06 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Koploper in de AEX was SBM Offshore met een winst van 2,8 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft een schikking getroffen met verzekeraars in het Noorse hoofdpijndossier Yme. SBM ontvangt een bedrag van 247 miljoen dollar, waarmee de uitstaande vorderingen tegen een meerderheid van de verzekeraars zijn afgewikkeld.