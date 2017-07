Heineken uit bierkraan Amsterdam ArenA

Heineken wordt de nieuwe bierleverancier van de Amsterdam ArenA. De bierbrouwer neemt de rol over van Grolsch, dat tot nu toe verantwoordelijk was voor de anderhalf miljoen pilsjes die jaarlijks in het stadion worden getapt.

Heineken verbindt zich tot en met 2026 als partner aan de ArenA. Bezoekers zullen de verandering al snel merken, aldus het stadion. Het leveringscontract met Grolsch eindigt binnenkort, waardoor het Heineken-bier nog dit kalenderjaar verkrijgbaar zal zijn. Naast pils wordt er straks onder meer ook Heineken 0.0, Apple Bandit, Desperados en Brand geschonken.

Grolsch en de ArenA kenden een lange geschiedenis samen. Het biermerk verbond zich al in 1992 aan de ArenA, die toen nog niet eens bestond. Zo maakte Grolsch de bouw van het nieuwe Ajax-stadion in 1996 mede mogelijk. Vanwege het aflopende contract had de ArenA verschillende brouwers gevraagd een voorstel te doen.