Nieuwe cao voor werknemers ING

Er is een nieuwe cao afgesproken voor de circa 14.000 werknemers van ING. Zij krijgen onder meer een loonsverhoging van 1,7 procent, plus een maand doorbetaald vaderschapsverlof, zo maakten vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond bekend.

Bovendien werden afspraken gemaakt over scholingsgeld van 375 euro per jaar voor iedere werknemer. Medewerkers boven de zestig jaar kunnen één dag in de week vrijwilligerswerk doen met behoud van inkomen en pensioenopbouw.

De cao loopt van 1 januari 2018 tot eind december van volgend jaar.