Recordverkoop voor Renault

De Franse automaker Renault heeft in de eerste jaarhelft een recordaantal van bijna 1,9 miljoen auto’s verkocht. Dat aantal betekent een stijging met meer dan 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Renault zag de verkopen in alle regio’s aantrekken.

De automaker is ook positief gestemd over de verkopen dit jaar. In Rusland denkt Renault een groei van meer dan 5 procent te kunnen realiseren, waar het eerder uitging van een groei tot 5 procent. Ook in Brazilië voorziet Renault een verkoopplus van 5 procent. Hier ging het eerder uit van een gelijk verkoopniveau ten opzichte van een jaar eerder.

Naast de eigen merken Renault en Dacia behelzen de groeicijfers ook de verkopen van Lada. Renault heeft een meerderheidsaandeel in de Russische Lada-producent AvtoVAZ.