‘Tekort aan e-marketeers en data-analisten’

Bedrijven die actief zijn in de e-commerce hebben grote moeite om hun personele bezetting op orde te krijgen. Vooral openstaande vacatures voor online-marketeers, data-analisten, zogeheten front-end developers en software-ontwikkelaars blijken moeilijk in te vullen.

Uit onderzoek onder de leden van branchevereniging Thuiswinkel.org blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers in de komende maanden problemen voorziet met het vinden van geschikt personeel om de onverminderde groei van de onlinebestedingen van consumenten het hoofd te bieden. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan sollicitanten en dan vooral sollicitanten met onlinewerkervaring.

Het afgelopen halfjaar werden volgens Thuiswinkel.org, dat meer dan 2200 leden heeft, ruim 7800 mensen gezocht op diverse functiegebieden. Dit aantal zal in de nabije toekomst verder oplopen, zo is de verwachting. Vooral de vraag naar hoger opgeleid personeel is groot. Circa 77 procent van de vacatures is op niveau hbo-plus.

Verder blijkt dat vier op de tien werkgevers volgens het onderzoek bereid zijn om uiteindelijk krachten met minder ervaring aan te nemen en deze dan bij te scholen. Drie op de tien bedrijven zullen nog meer hun best doen om personeel te werven. Daarbij wordt ook steeds vaker over de landsgrens gezocht naar nieuwe collega’s.