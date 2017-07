Tweede directielid voor luchthaven Eindhoven

De directie van Eindhoven Airport bestaat per maandag uit twee leden. Mirjam van den Bogaard is toegevoegd aan het directieteam van de luchthaven. Tot nu toe was de dagelijkse leiding in handen van algemeen directeur Joost Meijs.

Volgens de raad van commissarissen van de luchthaven was uitbreiding van het directieteam nodig, onder meer om de ,,snelle ontwikkelingen en de toegenomen complexiteit van luchthavenprocessen” het hoofd te bieden.

Van den Bogaard is sinds 2009 al als operationeel directeur aan Eindhoven Airport verbonden.