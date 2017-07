Wall Street begint vlak aan nieuwe beursweek

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag met minieme uitslagen aan de nieuwe beursweek begonnen. Het ontbreekt aan nieuws dat de handel na de recordstanden van afgelopen vrijdag een verdere impuls kan geven.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel een fractie lager op 21.629 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2457 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq stond in de vroege handel vrijwel vlak op 6311 punten.

Beleggers verwerkten een licht tegenvallende cijfer over de industrie in en rond New York. De bedrijvigheid in die economisch belangrijke regio bleek afgelopen maand sterker te zijn afgenomen dan economen hadden voorzien.

Vermogensbeheerder BlackRock kwam met resultaten over het tweede kwartaal die niet voldeden aan de verwachtingen van analisten. Ondanks een sterke dan verwachte groei van het beheerd vermogen, vielen de omzet en winst tegen. Het aandeel daalde 2,9 procent.