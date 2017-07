3Hudson’s Bay in zee met boekhandel Scheltema

De Amsterdamse boekhandel Scheltema krijgt een plek in alle vestigingen van warenhuisketen Hudson’s Bay in Nederland. De boekenverkoper gaat een op maat uitgekozen assortiment leveren dat op verschillende plekken in de winkels wordt aangeboden.

Scheltema en Hudson’s Bay zijn vanaf volgende maand letterlijk elkaars buren aan het Rokin in Amsterdam. Maar de samenwerking strekt zich ook uit tot de andere negen vestigingen die dit jaar de deuren openen, plus de warenhuizen die daarna nog op de planning staan.

,,Het is fantastisch dat we onze filosofie en liefde voor boeken nu kunnen delen met klanten door heel Nederland”, aldus winkelmanager Gretske de Jong van Scheltema. Hoe de omzet precies wordt verdeeld, en wat de in 1853 opgerichte boekhandel financieel opschiet met de samenwerking, kon zij nog niet zeggen.