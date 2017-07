‘Citigroup kiest voor Frankfurt na brexit’

De Amerikaanse bank Citigroup wil zijn handelsactiviteiten voor de Europese Unie verhuizen van Londen naar Frankfurt, nu de Britten serieus werk maken van de brexit. Volgens bronnen zal het bestuur van Citi deze week de knoop daarover definitief doorhakken, zo meldde persbureau Bloomberg.

De verhuizing van de handelsactiviteiten zal zorgen voor 150 tot 250 extra banen in de Duitse stad waar Citi al wel met 350 werknemers actief is. Citi is niet de eerste financiƫle instelling die activiteiten overhevelt van Londen naar Frankfurt. Onder meer Standard Chartered, Nomura Holdings, Sumitomo Mitsui Financial Group en Daiwa Securities Group gingen de Amerikanen voor.

Citi blijft overigens ook gewoon in Londen aanwezig. Zo blijft het Europese hoofdkantoor, maar ook die voor het Midden-Oosten en Afrika in de Britse hoofdstad gevestigd.