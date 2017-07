Ecuador breekt met olieakkoord

Ecuador breekt met de productiebeperkingen die grote olieproducerende landen hebben afgesproken. Het Zuid-Amerikaanse land heeft dringend geld nodig en wil daarom weer meer olie uit de grond gaan pompen, heeft de Ecuadoraanse olieminister Carlos Perez in een televisie-interview gezegd.

,,Er is behoefte aan geld voor de schatkist, daarom hebben we besloten om de productie geleidelijk te verhogen”, zei Perez. Volgens hem heeft het besluit weinig impact op de wereldwijde oliewinning. Dat komt omdat Ecuador in de oliewereld maar een kleine speler is. Het zou echter wel kunnen dat de keuze van Ecuador andere landen overhaalt om ook uit de deal te stappen, vrezen kenners.

Leden van oliekartel OPEC, waaronder Ecuador, en enkele andere grote olieproducenten als Rusland kwamen eind mei nog overeen om een bestaande productiebeperking te verlengen tot eind maart 2018. De afspraken zijn bedoeld om de sterk gedaalde olieprijzen weer wat op te krikken. Volgens onderzoek wordt er wereldwijd echter nog altijd meer olie opgepompt dan waar vraag naar is.