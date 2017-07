EIB financiert vlootverjonging KLM Cityhopper

KLM kan tegen gunstige voorwaarden tot 250 miljoen euro lenen van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat geld wordt gebruikt om de verouderde Fokker 70’s van de regionale dochter KLM Cityhopper, te vervangen door veel zuinigere Embraers.

Over de precieze voorwaarden wordt nog onderhandeld, maar de kredietaanvraag van KLM is dinsdag al goedgekeurd door het bestuur van de EIB. Het bedrijf verwacht in de komende weken een definitieve overeenkomst te sluiten.

De Franse bank Crédit Agricole verzorgt de eerste tranche van de lening. Met het krediet van de EIB brengt KLM een verdere spreiding aan in zijn bronnen van financiering, aldus financieel directeur Erik Swelheim.