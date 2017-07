Lockheed profiteert van vraag naar JSF

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft in het tweede kwartaal onder meer geprofiteerd van een toegenomen vraag naar de Joint Strike Fighter (F35).

Lockheed, dat de grootste wapenleverancier van het Pentagon is, zette in het afgelopen kwartaal dat afliep op 25 juni een omzet van 12,7 miljard dollar in de boeken. Dat betekende een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De aangepaste winst viel met 942 miljoen dollar circa 5 procent hoger uit. Daarbij werden de gemiste inkomsten vanwege de verkoop van de IT-divisie buiten beschouwing gelaten.

Op basis van deze kwartaalresultaten rekent het concern erop dit jaar meer omzet en winst te halen dan het eerder dacht.