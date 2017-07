Netflix flink omhoog bij beursstart New York

Netflix heeft bij de beursopening in New York flink aan waarde gewonnen, vanwege sterke kwartaalcijfers van de aanbieder van internettelevisie. Beleggers op Wall Street verwerken een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten. Over de gehele linie gingen de graadmeters dinsdag met kleine verliezen van start.

NEW YORK (ANP) - Netflix heeft bij de beursopening in New York flink aan waarde gewonnen, vanwege sterke kwartaalcijfers van de aanbieder van internettelevisie. Beleggers op Wall Street verwerken een behoorlijke hoeveelheid bedrijfsresultaten. Over de gehele linie gingen de graadmeters dinsdag met kleine verliezen van start.

Zakelijk