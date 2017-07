Philips neemt Duits softwarebedrijf over

Philips breidt zijn productaanbod op het gebied van medische beeldvorming verder uit met de overname van het Duitse bedrijf TomTec. Het in zorgtechnologie gespecialiseerde concern krijgt daarmee de beschikking over software waarmee met name echobeelden kunnen worden geanalyseerd.

De technologie van TomTec versterkt de marktpositie van Philips op het gebied van hartonderzoek, en helpt het bedrijf daarnaast zijn werkterrein uit te breiden naar bijvoorbeeld verloskunde en gynaecologie. De overnamesom is niet bekendgemaakt.

Het in München gevestigde TomTec heeft circa honderd werknemers in Europa, de Verenigde Staten en Azië. De software van het bedrijf wordt gebruikt door meer dan 20.000 artsen in zo’n zeshonderd zorginstellingen wereldwijd.

Philips kondigde de afgelopen maand een reeks overnames aan waarmee het zijn productaanbod completer wil maken. De grootste aankoop is het Amerikaanse Spectranetics. Voor die specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie legt het bedrijf omgerekend 1,9 miljard euro op tafel.

Daarnaast kocht Philips voor een niet nader genoemd bedrag de Amerikaanse start-up CardioProlific, die werkt aan katheters waarmee bloedproppen in de bloedvaten kunnen worden aangepakt. Ook nam het bedrijf het Britse Health & Parenting over, dat apps maakt voor ouders rondom de zwangerschap en opvoeding.

Philips bracht vorig jaar zijn verlichtingsdivisie als zelfstandig bedrijf naar de beurs en verkocht onlangs ook dochterbedrijf Lumileds dat verlichtingscomponenten maakt. Het concern richt zich nu volledig op gezondheidstechnologie.