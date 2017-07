Ruim 8 miljoen ICT-specialisten in EU

In de Europese Unie waren vorig jaar 8,2 miljoen ICT-specialisten werkzaam, wat neerkomt op 3,7 procent van de totale werkgelegenheid. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat.

Eurostat telde in 2011 nog bijna 6,4 miljoen ICT’ers in de EU. Volgens het statistiekbureau is ICT vooral een beroep voor mannen die hoogopgeleid zijn. Duitsland, Groot-BrittanniĆ« en Frankrijk namen meer dan de helft van alle in de EU werkzame ICT’ers voor hun rekening.

Verhoudingsgewijs kent Finland overigens het grootste aantal ICT’ers, met 6,6 procent van de totale werkgelegenheid, gevolgd door Zweden en Estland. Het laagste percentage is te zien in Griekenland en RoemeniĆ«.

In Nederland waren in 2016 volgens Eurostat meer dan 420.000 ICT-specialisten actief, ofwel 5 procent van de gehele werkgelegenheid.