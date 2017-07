TMG verkoopt puzzeldochter Keesing

Telegraaf Media Groep (TMG) doet puzzeldochter Keesing grotendeels van de hand. De aandelen in Keesing worden verkocht aan een samen met investeerder Ergon te vormen samenwerkingsverband. Daarin krijgt het moederbedrijf van De Telegraaf een minderheidsbelang van 30 procent, werd dinsdag aangekondigd.

Het was al bekend dat de nieuwe eigenaar van TMG, de Vlaamse uitgever Mediahuis, van het onderdeel af wil. Bij de deal wordt Keesing gewaardeerd op 150 miljoen euro. De partijen verwachten de transactie in de komende twee maanden te kunnen afronden. TMG blijft met een zetel in de raad van commissarissen van Keesing nauw betrokken bij de onderneming.