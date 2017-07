Verkopen IBM lopen verder terug

IBM heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal verder zien afnemen. De voormalige computerfabrikant presteerde onder meer tegenvallend op het gebied van technologische diensten en cloudplatforms. Daar liepen de verkopen voor het tweede kwartaal op rij wat terug.

Het bedrijf, dat zich de laatste jaren vooral toelegt op ICT-dienstverlening, boekte een omzet van 19,3 miljard dollar. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder en ook minder dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Onder de streep bleef 2,3 miljard dollar over, wat neerkomt op een winstdaling van 7 procent.

De omzet met technologische diensten en cloudplatforms zakte ruim 5 procent, ondanks dat het bedrijf zelf eerder juist verbeteringen voor dit segment had aangekondigd.

IBM kampt al heel lang met teruglopende verkoopcijfers en slaagt er volgens kenners eigenlijk maar niet in om het tij te doen keren. Sommige investeerders lijken het wachten ook al een beetje zat te worden. Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van de bekende miljardair en belegger Warren Buffett, heeft zijn belang in IBM afgelopen maanden bijvoorbeeld al met ongeveer een derde teruggebracht.